دوري السلة.. سموحة يهزم الأهلي 81 - 73

28 مارس 2019 - 09:52 م

سقط الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام سموحة، بنتيجة 81 - 73، في أولى مباريات "البلاي أوف" بدوري سوبر السلة.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء الثاني يوم الأحد المقبل على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.

ويحتاج الفريق السكندري للفوز بلقاء الأحد للصعود لنصف النهائي، فيما يحتاج الأهلي للفوز بنفس المباراة لخوض لقاء فاصل على أن يقام يوم 2 أبريل المقبل.