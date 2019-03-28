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بمشاركة «عواد».. الوحدة يسقط أمام التعاون

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الوحدة
الوحدة

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المصريون

الوحدة

عواد

التعاون

سقط فريق الوحدة السعودي أمام التعاون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الملك عبد الله، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصل عواد على أفضل لاعب في فريقه من موقع (سوفا سكورد) للإحصائيات الرياضية بتقييم 7.7، وثالث أفضل لاعب في المباراة.

وشارك محمد عواد حارس مرمى الوحدة للمرة الأولى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام أُحد، في شهر فبراير الماضي.

وأحرز هدف التعاون الوحيد ريناتو شافيز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليخطف التعاون فوزًا صعبًا سيُحسن من وضع الفريق بجدول الدوري السعودي.

ورفع التعاون رصيده إلى النقطة الـ43 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ36 في المركز السادس.

الجدير بالذكر أن نادي الوحدة أقال أحمد حسام ميدو مدرب الفريق منتصف شهر مارس الحالي.


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