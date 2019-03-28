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محافظ الجيزة: فحص 3 ملايين مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

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100 مليون صحة
100 مليون صحة

محمود أبو سعد

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"الصحة" تكشف موعد المرحلة الثالثة لـ"100 مليون صحة"

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الانتهاء من مسح 3 ملايين مواطن بالمحافظة بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة ) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في أول مارس الجاري وحتى أمس .

وقال المحافظ إن المبادرة شهدت منذ انطلاقها إقبالا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بنطاق المحافظة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو العيادات المتنقلة لافتا إلى أن المستهدف من توقيع المسح الطبي عليه يصل الى 5.3 مليون مواطن .

وأضاف أنه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بمختلف إنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالي 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشؤون الصحية ويقوم على المبادرة 5769 متخصص بمختلف التخصصات وتخصيص 14 مركزا لعلاج فيروس (سي) للحالات المصابة و15 مركز لحالات الإحالة والفحص والعلاج لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكلف المحافظ تكليف منير أنور مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمبادرة لضمان حسن سير العمل وعرض اى معوقات على الفور قد تواجه الحملة وسرعة القضاء عليها حيث تم تفقد مستشفيات ام المصريين العام وبولاق الدكرور العام ومستشفى امبابة العام ومستشفى التحرير العام ومستشفى صدر الجيزة وثلاث وحدات رعاية صحية أولية بإدارات جنوب الجيزة وبولاق الدكرور .


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