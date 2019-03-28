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سلة الزمالك تهزم سبورتنج 98-73

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سلة الزمالك
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المصريون

الزمالك

سبورتنج

سلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على سبورتنج،  بنتيجة 98-73، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي، في أولى مباريات مرحلة البلاي أوف (Best Of 3 ) لدوري السوبر.

ويحتاج الزمالك للفوز بالمباراة الثانية التي ستقام يوم 31 مارس بصالة سبورتنج بإسكندرية.

بينما في حالة فوز سبورتنج السكندري سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة تقام على صالة الزمالك.

وقام الإتحاد المصري لكرة السلة بوضع نظام جديد للمسابقة، حيث تلتقي الفرق من الأول الثامن مع بعضها البعض ذهابا وإيابا، ضمن الدور التمهيدي ليتم تحديد المراكز في النهاية،

وسيقام الدور الثاني من المسابقة بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، حيث يلتقي كل فريق مع خصمه ثلاث مباريات، ليتأهل الفائز بأثنين فقط إلى الدور قبل النهائي.

ويكون نظام الدور قبل النهائي كالتالي: بحيث يكون الفائز من المركز الأول والثامن، في المركز الأول والفائز من الثاني والسابع في المركز الثاني، والفائز من الثالث والسادس بالمركز الثالث، والفائز من الرابع والخامس بالمركز الرابع،

ويواجه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ولكن ستقام المواجهات من خمس مباريات، ليتأهل الفائز بثلاث منها إلى الدور النهائي للمسابقة، الذي يقام بنظام الخمس مباريات أيضا لتحديد البطل.


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