القبض على عاطل بحوزته 150 طربة حشيش في أوسيم

سقط عاطل بحوزته 150 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بمنطقة بشتيل في أوسيم في قبضة الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث.

البداية عندما وردت معلومات للمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، وأكدتها التحريات باتجار عاطل في المواد المخدرة في منطقة بشتيل بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 150 طربة حشيش المخدر، وبمواجهته أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.