حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

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نفى أحمد أبو العلا ماضي، محامي نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، الشائعات التي تداولت مؤخرا حول وفاة موكله.

وقال ماضي في تصريحات خاصة إلى "المصريون":"لاصحة من الأنباء المتداولة حاليا حول وفاة عصام سلطان "

وأضاف :"تواترت منذ الأمس أخبار عن تدهور صحة الأستاذ عصام سلطان ووقوعه مغشياً عليه في قاعة المحكمة وغير ذلك من الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة "

وتابع :"إذ أن عصام سلطان لا توجد له جلسات حالية ولا يخرج من محبسه الإنفرادي على الإطلاق وأن خبر وقوعه مغشياً عليه هو خبر قديم منذ حوالي سنتين بجلسة قضية فض رابعة ولا أعلم ما سبب إعادة نشر ذلك الخبر وغيره من الأخبار الكاذبة بتاريخ الأمس واليوم بهذا الشكل الفج والأسلوب البغيض وهو ما أدى إلى قلق المحبين والأصدقاء وكل المتابعين والمهتمين بأمر عصام سلطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

واخختم :"نناشد  وزارة الداخلية ومصلحة السجون والنيابة العامة فتح الزيارة لأسرة الأستاذ عصام سلطان للاطمئنان على صحته وهو حقه وحقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون السجون ولائحته".


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