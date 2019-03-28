لهذا السبب.. انتحار طالب بشقته في شبرا

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أقدم طالب على الانتحار من خلال شنق نفسه بحبل في مروحة بغرفة نومه في منطقة شبرا مصر، لمعاناته من اضطرابات نفسية سيئة، وتم نقل الجثة للمشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام طالب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنطقة شبرا مصر، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه طالب بكلية تجارة، استخدم حبلا وربطه في مروحة السقف، مرتديا جميع ملابسه.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطالب كان يعانى في الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية سيئة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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