البرلمان البريطاني يناقش خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي غدًا

28 مارس 2019 - 08:41 م

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، إن البرلمان سيناقش يوم الجمعة اقتراحا يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي لكن لم يتبين إن كان ذلك سيسفر عن تصويت رسمي ثالث على اتفاق الحكومة للانفصال.

وكان جون بيركو رئيس مجلس العموم صرح الأسبوع الماضي بأنه من الممكن فقط إجراء تصويت آخر على الاتفاق إذا كان مختلفا عن ذلك الذي رفضه أعضاء المجلس بالفعل. ووافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى يوم 22 مايو أيار إذا جرت الموافقة على الاتفاق هذا الأسبوع، وفق وكالة "رويترز".

وقالت ليدسوم للبرلمان "ندرك أن أي اقتراح يقدم غدا يتعين أن يكون متسقا مع قرار رئيس المجلس والنقاش مستمر وسيدرج الاقتراح على جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن، في وقت لاحق اليوم بالتأكيد".