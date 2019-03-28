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«فينسي»: التدقيق لم يكشف وجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر

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مونديال 2022 من قطر

خالد الشرقاوي - متابعات

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قالت شركة فينسي الفرنسية للإنشاءات اليوم الخميس إن التدقيق المبدئي بشأن أوضاع العمل للعمال الذين يشيدون منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر لم يكشف أي أدلة على سوء هذه الأوضاع.

وأجري هذا التدقيق بعدما زعمت منظمة شيربا المدافعة عن حقوق الإنسان أن العمال في هذه المواقع يتعرضون لسوء المعاملة، ورفضت شركة فينسي مرارا الاتهامات التي توجهها شيربا لها، وفق وكالة "رويترز".

وأجرت عدة نقابات عمالية فرنسية والاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب التدقيق المبدئي الذي يبرئ ساحة فينسي في يناير كانون الثاني.

ولدى فينسي، التي تعتبر قطر ثاني أكبر مساهم فيها، العديد من المشروعات الكبيرة في قطر تتعلق بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم منها مشروع لمد خط مترو أنفاق في الدوحة وآخر لشق طريق سريع.

ونفت الشركة الفرنسية ما تردد بشأن مصادرة جوازات سفر بعض العمال المهاجرين وقالت إن العمال يمكنهم الوصول في أي وقت لوثائقهم المحفوظة في خزائن.


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