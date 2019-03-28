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«كارتيرون»: أرفض نغمة الثأر للأهلي من هزيمة الترجي

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

أمير سعد

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رفض "باتريس كارتيرون"، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، اعتبار مباراة الترجي التونسي في بطولة السوبر الأفريقي، فرصة للثأر من هذا الفريق الذي تغلب عليه في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل شهور قليلة.

ويلتقي الرجاء غدا الجمعة فريق الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الأفريقي وذلك باستاد "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة كأس السوبر الأفريقي خارج حدود القارة السمراء.

وقال كارتيرون ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الخميس قبل مباراة الغد ، :"مباراة مهمة للغاية هنا في الدوحة التي تستضيف كأس العالم القادمة. المباراة أيضا مهمة لأنها بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفيدرالية وهي أول مباراة أخوضها على كأس السوبر".

وعن كون المباراة ثأرية مع الترجي لخسارته أمام هذا الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي عندما كان مدربا للأهلي المصري ، :"المباراة ليست بيني وبين الترجي وإنما بين الترجي والرجاء ولهذا فإنها ليست ثأرية. لو كنت مع الأهلي كان سيصبح الوضع مختلفا. هدفنا هو إعادة الرجاء لدوري الأبطال في الموسم المقبل من أجل الارتقاء بمستوى الفريق في الفترة المقبلة. الثأر شعور سلبي لا أريده خاصة أنها مسابقة أخرى. أتمنى أن يؤدي اللاعبون مباراة جيدة غدا ونسعى للفوز باللقاء".

وعن كونها المواجهة الثالثة لكارتيرون مع الأندية التونسية وفشله في المرتين الماضيتين مع فريقيه السابقين مازيمبي والأهلي ، قال كارتيرون :"مجددا أرفض اعتبارها مواجهة ثأرية. كنت محظوظا في كرة القدم وأحرزت بعض الألقاب وذهبت بعيدا مع الفرق التي توليت تدريبها".

وأشار: "الهزيمة في مباراة أو خسارة مباراة ليست نهاية المطاف وليست فضيحة ولعبت أمام الترجي ثلاث مرات وفزت في مرتين وخسرت مباراة واحدة".

وأكد: "الترجي هو أحسن فريق في أفريقيا حاليا وقلت هذا مرارا ولديه القليل للغاية من الثغرات وهو ما وضح من عدم خسارته في آخر 16 مباراة، ولكن هناك بعض النقاط يمكن استغلالها في المباراة غدا وسأقولها للاعبين وليس للإعلام. الترجي أفضل لكنها مباراة نهائية وفاصلة ولو كانت ذهابا وعودة كانت ستصبح أكثر صعوبة".

وعن طريقة لعب الرجاء وما إذا كان سيغيره في مباراة الغد ، قال كارتيرون :"لا يمكن أن أفصح عن هذا ، ولكن الفريق ومنافسه يستطيعان تغيير طريقة الأداء في وسط المباراة".

وعما إذا كان محسن ياجور سيشارك في مباراة الغد كبديل وأن حضور دويك في المؤتمر الصحفي يعني أنه سيكون أساسيا ، قال كارتيرون :"لابد أن نستغل اللاعبين الذين قدموا أعلى نتائج ولن أفصح بالتأكيد عن التشكيلة الأساسية إلا فوق أرضية الملعب".

وأضاف :"الرجاء يمكنه أن يقدم موسما متميزا للغاية إذا أحرز اللقب غدا لأنه أحرز قبل أسابيع لقب الكونفيدرالية".

وأشار :"غدًا ، المباراة ستشهد مواجهة بين فريقين قويين ونحترم الترجي كثيرا والضغوط التي يعاني منها الفريق شيء إيجابي. الفريق كان في حالة سيئة للغاية قبل أسابيع لكنه أحرز لقب الكونفيدرالية الذي تفتخر به المغرب كلها. إذا فاز الفريق باللقب غدا لا يمكن أن نقول إنهم أنقذوا الموسم لأن موسمه ليس غارقا. أفتخر جدا بلاعبي فريقي".

وأوضح اللاعب أحمد دويك :"الحمد لله ، الفريق استعد جيدا خططيا وفنيا وبدنيا، واللاعبون على أتم الاستعداد لتقديم مباراة قوية غدا".

وأشار :"فزنا من قبل بمباريات حاسمة عدة، ونسعى لإسعاد الجماهير غدًا وإنقاذ موسمنا بتحقيق أي نجاح".



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