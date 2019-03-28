«مصر الثورة»: تصريحات رئيس النواب عن الأحزاب لا تصدر إلا من رجل دولة

28 مارس 2019 - 08:15 م

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، بتصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والتي كشف فيها عدم وجود أي نية لحل الأحزاب، وطلبه بدعمها مالياً.

وأكد "أبو العطا"، في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن وجود الأحزاب أمرا مهما في أي بلد، موضحا أن الأحزاب تلعب دورا كبيرا في توعية المواطنين بالأمور السياسية وحجم المخاطر التي تواجهها أي دولة.

وطالب رئيس "مصر الثورة"، رئيس مجلس النواب بالكشف عن الدور الذي يمكن أن تقدمه الدولة للأحزاب وخاصة أن لها أهمية كبيرة في شتى الأمور في المجتمع في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حالياً، موجها حديثه لعبد العال، قائلا: "تصريحاتك تعبر عن رجل دولة يعي جيدا دور الأحزاب ونريد أن نرى تفعيلها على أرض الواقع".

جدير بالذكر أنه خرج رئيس مجلس النواب خلال رابع جلسات الحوار المجتمع التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مقترح التعديلات الدستورية، بتصريحات تدعم الأحزاب، قائلا: "لا يوجد أي نية لدى البرلمان، لحل الأحزاب السياسية، وموقفي واضح بدعم الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية أمر ضروري".