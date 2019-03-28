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«السيسي» يصطحب «بن زايد» لموقع أشرس المعارك العسكرية

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السيسي

بن زايد

العلمين

حرب عسكرية

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، وهي الأرض التي شهدت أشرس معارك الحروب العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومتراً، فضلاً عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

وقد أعرب «بن زايد، عن إعجابة بما شهده خلال الزيارة من إنجازات بمدينة العلمين الجديدة تحققت خلال فترة زمنية قياسية، وما تضمه من مشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، مشيداً فى هذا الإطار بالرؤية العصرية لبناء المدينة، ضمن سلسلة المدن الجديدة الجاري بناؤها على مستوي الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستساهم فى تحقيق طفرة تنموية وإدارية وتعد أساساً قوياً لبناء مصر الحديثة.

وأضاف «راضى»، أن الرئيس وولى عهد أبو ظبي قاما بعد ذلك بزيارة متحف العلمين العسكري، والذى يمثل تخليدا لمعركة العلمين التى كانت السبب الرئيسى فى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويضم مجموعة من الأسلحة والمدرعات والطائرات التى استخدمت فى معركة العلمين، كما يضم قاعات عرض للمقتنيات العسكرية وخرائط سير المعارك، فضلاً عن قاعة توضح دور مصر العسكرى خلال الحقب التاريخية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية.


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