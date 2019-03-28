إخماد حريق نشب بقطعة أرض في الهرم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، حريقا هائلا في قطعة أرض فضاء بجوار المنطقة الأثرية في الهرم.

وتبين من الفحص الأولى، أن الحريق شب في مخلفات وقمامة في أرض فضاء، وجار إخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا يفيد نشوب حريق هائل في قطعة أرض فضاء بجوار المنطقة الأثرية وقسم شرطة الهرم، على الفور وجه اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بانتقال 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للعقارات المحيطة.

كما دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، تم فرض كردون أمني حول الأرض ومنع المواطنين من الاقتراب حفاظا على سلامتهم، وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.