استعدادًا للأهلي.. الزمالك يضم التونسي إسكندر زايد

28 مارس 2019 - 08:07 م

حصل نادي الزمالك على توقيع التونسي إسكندر زايد، نجم منتخب تونس والإفريقي لكرة اليد على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلى التى ستقام بالمغرب يوم 4 أبريل المقبل.

كان الزمالك قد تعاقد أيضاً مع لاعب تونسي أخر هو أسامه بوغانمي نجم الترجى الرياضي التونسي وذلك من أجل تدعيم الصفوف البيضاء فى إطار سعى قلعة ميت عقبة للحفاظ على لقب السوبر.

كما ينتظر مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة وصول البطاقة الدولية الخاصة بإسكندر زايد نجم المنتخب التونسى والوافد حديثا للقلعة البيضاء والتى من المتوقع أن تصل غدا.