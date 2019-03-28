داعية سلفي يشن هجومًا على "الإفتاء" بسبب فوائد البنوك

28 مارس 2019 - 08:04 م

رد سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، على دار الإفتاء المصرية التي حللت فوائد البنوك في فتوى أخيرة لها.

وقال الداعية السلفي ، خلال منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن دار الإفتاء سقطت سقطة كبيرة في قولها إن فوائد البنوك حلال".

وأضاف أن الصحيح الذي لا مِرية فيه أن فوائد البنوك ربا ، والربا من كبائر الذنوب ، وقد توعد الله آكلي الربا بحرب منه جل وعلا ، والأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أو دعوها فيه هي ربا.

وتابع :"ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك ، كما هي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرها".

وكانت دار الإفتاء قالت أمس أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.



