وفد فلسطيني يزور نادي الزمالك

28 مارس 2019 - 07:54 م

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على استقبال وفدًا فلسطينيًا برئاسة رزق البيطار مدير مركز شباب الزمالك بغزة، بمكتبه داخل القلعة البيضاء.

وأشاد مسئولو الوفد الفلسطيني، بالطفرة الكبيرة التي حدثت في عهده، ووصفوه بأنه رجل وطني ومعشوق الجماهير الزملكاوية في غزة.

وأهدى البيطار، رئيس القلعة البيضاء، لوحة تذكارية تحمل اسم الزمالك ورئيسه بها علم مصر وفلسطين.

يذكر أن الزمالك يلتقي النادي الأهلي في مباراة القمة يوم السبت المقبل على إستاد برج العرب