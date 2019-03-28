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«سولسكاير»: حققت حلمي مع مانشستر يونايتد

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

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المصريون

سولسكاير

أبدى جولنار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي سعادته البالغة عقب تمديد تعاقده مع الفريق بشكل دائم لمدة 3 سنوات.

وأعلن مسؤولو مانشستر يونايتد صباح اليوم الخميس عن تولي سولسكاير مهمة المدير الفني للفريق بشكل دائم لمدة 3 سنوات.

وأكد سولسكاير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه اليوم أنه حقق حلمه بتوليه منصب الرجل الأول للشياطين الحمر، مشيرًا إلى أنه لديه عمل شاق الأن لتطوير اللاعبين في الفترة المقبلة.

وقال النرويجي:" سأحاول أن أكون كما كنت عليه قبل التعيين وأعرف سقف التطلعات، و أريد أن أكون ناجحًا والتتويج بالألقاب، لا أستطيع الإنتظار لأقوم بتطوير هؤلاء اللاعبين ونعلم أن هناك أشياء لم تظهر بعد في الفريق".

وأضاف:" منذ وصولي لتدريب يونايتد بصفة مؤقته سعيت لتحسين وضع الفريق في ترتيب البريميرليج الأن أصبح لدينا الفرصة في إنهاء الموسم الحالي ضمن الثلاثة الكبار خاصة وأن لقب الدوري الإنجليزي مهمًا للغاية".

وأكمل:" الفخر ليس الكلمة المناسبة، أنا سعيد ويشرفني أنها بداية شيء جديد ، بداية جديدة أتشوق لبدء هذا التحدي مع المجموعة الرائعة التي توجد الآن مع المان يونايتد".

وأتم مدرب اليونايتد أنه تحدث مع السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق للفريق في مكالمة هاتفية عقب توليه المهمة، ولكن رفض الإفصاح عن ما دار بينه وبين فيرجسون خلال المكالمة.


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