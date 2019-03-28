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"المركزي" يقرر تثبيت الفائدة على عائد الإيداع والإقراض

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الفائدة

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قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.

وثبتت اللجنة، فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، سعر عائد الفائدة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض و16.25% للعملة الرئيسية، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.


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