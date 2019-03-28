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ضبط حاصل على ثانوية عامة يعمل طبيبًا

قضايا وحوادث

طبيب
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طبيب

انتحال صفة

جامعة عين شمس

ثانوية عامل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حاصل على ثانوية عامة، انتحل صفة طبيب بالمحلة الكبرى، وقام بإجراء عمليات جراحية لمواطنين، ومزاولة مهنة الطب من خلال عيادتين.

حيث أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قيام أحد الأشخاص 40 سنة، حاصل على ثانوية عامة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "نصب" ومحكوم عليه بالحبس سنة ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، بانتحال صفة طبيب بشرى "مدرس مساعد بكلية الطب"، وقيامه بتوقيع الكشف الطبى على العديد من المرضى من خلال عيادتين خاصتين به مقابل أجر مادي وإجراء عمليات جراحية لهم فى بعض المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى.

فيما أمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك "روشتات علاج وتذاكر دخول مستشفيات وصورة للافتة عيادة خاصة"، وجميعهم بإسم المتهم كطبيب معالج، وكذا قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الطبية وتجارة الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة المحلة، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.



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