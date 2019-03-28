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شرط ليفربول لرحيل «ماني» إلى ريال مدريد

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مانى

رفض مسئولو ليفربول الإنجليزي، رحيل ساديو مانى، مهاجم الفريق والمنتخب السنغالي، إلى ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن ليفربول سيرفض جميع العروض التي سوف يقدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع نجمه السنغالى ساديو مانى خلال الصيف المقبل، خاصة وأنه أحد العناصر المهمة فى تشكيل المدرب الألمانى يورجن كلوب.

أضافت الصحيفة أن المستوى الرائع الذى يقدمه النجم السنغالى مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، لفت أنظار الفرنسى زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكى، الذى يخطط لثورة على مستوى تشكيل الفريق فى الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرط الوحيد الذى قد يدفع ليفربول للتخلى عن مانى، هو حصوله فى المقابل على خدمات النجم الشاب لريال مدريد ماركو أسينسيو، الذى يصعب على المرنجى التفريط فيه.     



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