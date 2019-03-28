  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
الدولار

سر عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

خاشقجي

بيان أممي بشأن تحقيقات مقتل خاشقجي

خالد الجندي

«اللي ميبقاش شيخ السلطان حياته وآخرته قطران»

نتنياهو على حدود غزة

نتنياهو: استعدوا لمعركة شاملة

أرشيفية

«هتتجوزني غصب عنك».. سيدة تخطف شابًا لإجباره على الزواج منها

تميم وسلمان

السعودية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من قطر

إعدام

كانا يمارسان الجنس.. المفتي يصدق على إعدام أب وابنته

الاهلى والزمالك

رسميًا.. 30 مشجعًا في مباراة الزمالك والأهلي

ريم البارودي

شماتة علنية من ريم البارودي على طلاق«سعد» و«الخشاب»

الداعية طلعت زهران

داعية سلفي: سعيد باحتلال «الجولان».. ليتهم يحرقونها

مدبولي: وفرنا 700 ألف تابلت لطلاب الثانوية

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم: انتظروا مفاجآت بالجملة هذا العام

#

قرار مهم من "التعليم" لطلاب الثانوية بشأن الخميس المقبل

#

نصائح هامة لطلاب الثانوية للتعامل مع امتحان الكتاب المفتوح

#

حقيقة حذف 40% من مناهج الثانوية العامة

الحكومة

الثانوية

مدبولى

تابلت

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه مهما اتخذت الحكومة كافة الإجراءات بشأن منظومة التعليم الإلكترونية الجديدة، لم تكن لتتأكد من التحديات التي تواجه التقنية بالتابلت إلا بالتجربة وهو ما حدث عند تطبيق الامتحانات بالتابلت.

وقال "مدبولى"، في مؤتمر صحفي علي هامش جولته بمحافظة الفيوم، إن الحكومة وفرت 700 ألف تابلت لطلاب الثانوية و10 سيرفرات لامتحانات الثانوية العامة بالتابلت.

ولفت إلى أن عددا من الخبراء ووزراء التعليم أكدوا أن ما تقوم به مصر في نظام التعليم الجديد غير مسبوق، مضيفا "نعمل علي تغيير نظام التعليم والامتحانات من الحفظ للفهم".

وأوضح أن محافظة الفيوم بها 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، وأنه وجه بسرعة تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والمحافظة الحالية.

وقال إنه خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم تم الاتفاق علي سرعة تطوير بحيرة قارون، مضيفا أنه بالنسبة لمشروع الحزام الأمن كلف أن يكون هناك لجنة بداية من الأسبوع القادم لدراسة جودة تحسين المياه.

وأشار إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي رصف الطرق بالمحافظة، والاتفاق علي تحديد عدد الأطباء المطلوب لتشغيل المستشفيات بالمحافظة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط حاصل على ثانوية عامة يعمل طبيبًا
» شرط ليفربول لرحيل «ماني» إلى ريال مدريد
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في القاهرة
» ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة الزمالك
» «ترامب» يطالب «أوبك» بخفض الأسعار
» بسبب كرة القدم.. ولي أمر يقتحم مدرسة ويطعن طالبًا
» فرنسا تطلق سراح صهر «بن علي»
» ماذا قال أسطورة ليفربول عن تراجع مستوى «صلاح»؟
» بالفيديو.. لحظة تفجير شاب منزل عائلته
» «ميسي» يتوج بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة
» السعودية تفرج عن 3 ناشطات محتجزات

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات