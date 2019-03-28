مدبولي: وفرنا 700 ألف تابلت لطلاب الثانوية

28 مارس 2019 - 07:27 م

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه مهما اتخذت الحكومة كافة الإجراءات بشأن منظومة التعليم الإلكترونية الجديدة، لم تكن لتتأكد من التحديات التي تواجه التقنية بالتابلت إلا بالتجربة وهو ما حدث عند تطبيق الامتحانات بالتابلت.

وقال "مدبولى"، في مؤتمر صحفي علي هامش جولته بمحافظة الفيوم، إن الحكومة وفرت 700 ألف تابلت لطلاب الثانوية و10 سيرفرات لامتحانات الثانوية العامة بالتابلت.

ولفت إلى أن عددا من الخبراء ووزراء التعليم أكدوا أن ما تقوم به مصر في نظام التعليم الجديد غير مسبوق، مضيفا "نعمل علي تغيير نظام التعليم والامتحانات من الحفظ للفهم".

وأوضح أن محافظة الفيوم بها 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، وأنه وجه بسرعة تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والمحافظة الحالية.

وقال إنه خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم تم الاتفاق علي سرعة تطوير بحيرة قارون، مضيفا أنه بالنسبة لمشروع الحزام الأمن كلف أن يكون هناك لجنة بداية من الأسبوع القادم لدراسة جودة تحسين المياه.

وأشار إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي رصف الطرق بالمحافظة، والاتفاق علي تحديد عدد الأطباء المطلوب لتشغيل المستشفيات بالمحافظة .