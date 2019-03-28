سر عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

28 مارس 2019 - 07:27 م

قال علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض أسعار الدولار سببه الرئيسي حالة الركود التى تشمل السوق بشكل أو بآخر.

وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك بضائع بأسعار قديمة لا يمكن خفض أسعارها لكون تكلفتها مرتفعة، مناشدًا التجار بالمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين، وخفض الأسعار تزامنًا مع انخفاض سعر الدولار، مثلما يتم رفع الأسعار حال ارتفاع سعر الدولار.

وشدد "شكري"، على ضرورة أن يتكاتف ويتكافل الجميع من أجل مصلحة هذا البلد، معقبًا: "الوقت حاليًا لا يسمح بوجود هامش ربح عال".