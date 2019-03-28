سر عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

خالد الشرقاوي - متابعات
قال علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض أسعار الدولار سببه الرئيسي حالة الركود التى تشمل السوق بشكل أو بآخر.
وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك بضائع بأسعار قديمة لا يمكن خفض أسعارها لكون تكلفتها مرتفعة، مناشدًا التجار بالمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين، وخفض الأسعار تزامنًا مع انخفاض سعر الدولار، مثلما يتم رفع الأسعار حال ارتفاع سعر الدولار.
وشدد "شكري"، على ضرورة أن يتكاتف ويتكافل الجميع من أجل مصلحة هذا البلد، معقبًا: "الوقت حاليًا لا يسمح بوجود هامش ربح عال".
وشهدت أسعار الدولار تراجعا تدريجيا أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر بنحو 59 قرشا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.
وشهد شهرا يناير وفبراير الماضيين زيادة ملحوظة في التدفقات الدولارية للجهاز المصرفي بعد دخول 2 مليار دولار البنك المركزي قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وأيضا 4 مليارات دولار قيمة سندات دولارية باعتها وزارة المالية في الأسواق الدولية.
وبدأت أسعار الدولار هبوطها الملحوظ أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور، وانخفضت بشكل واضح، ليصل متوسط سعر الدولار إلى 17.37 جنيه للبيع، و17.27 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
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