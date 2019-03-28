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عبدالعال: التعديلات لا تفرض هيمنة الرئيس

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وكالات

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البرلمان

مجلس النواب

التعديلات الدستورية

عبدالعال

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية لا تفرض هيمنة رئيس الجمهورية على السلطات، مؤكدًا أن اختصاصات البرلمان مازالت كما هى لم يقترب منها أحد.

وقال "عبدالعال"، خلال جلسة الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية التي يستمع خلالها المجلس لآراء الشخصيات العامة والمجتمع المدنى، إن اقتراح تعديل الدستور المقدم من بعض النواب قبل مرور 5 سنوات من إقراره لا يعنى عدم احترامهم للوثيقة الدستورية أو تقديرهم لها، مضيفا "نحن لا نبتدع شيئا إطلاقا".

جاء ذلك ردا على ما أثاره أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد الذي تحفظ على قيام المجلس بتعديل الدستور ورفض التعديلات، حيث استشهد عبد العال بالدستور الأمريكى الذي تغير بعد تطبيقه بسنة ونصف السنة في مواده الأساسية، والدستور الفرنسي بعد سنتين عدل مرتين، وكان تعديلا جوهريا، مستطردا: "المشكلة الظروف الحاكمة للتعديل هل هي متوفرة أم لا؟".

وتابع: "تخوفات أخرى من قبل القضاة من التعديلات الدستورية قد يكونون محقين فيها وهى الاستقلال المالى والإدارى، ولابد أن يضمن لهم البرلمان ذلك، وتحفظات القضاة لرئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى دونها وستكون محل دراسة، فنحن حريصون على استقلال القضاء الذي هو ضمانة للحاكم والمحكوم".



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