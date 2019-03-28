سقوط مزورة أوراق وبحوزتها أربعة آلاف دولار

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تزوير الاوراق

الأوراق الرسمية

طابع بريد

شعار الجمهورية

شهادات معتمدة

رغم أنها لم تكمل عقدها الرابع بعد، فهي ابنة الـ37 سنة، فإن سجلها الإجرامي يضم 5 قضايا تبديد، لم تكتف "هبة" بما اقترن باسمها، وراحت تضع لمساتها الأخيرة لتأسيس مكتب للاستشارات والتدريب اختارت شقة مستأجرة في منطقة الدقي مقرا لها، واستعانت بشاب حاصل على ليسانس آداب يقيم في محافظة الفيوم الذي أضحى ذراعها اليمنى، وتخصص نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

نشاط المكتب المشبوه كان محل رصد ومتابعة ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، وأن المكتب يشهد مقابلة عملائهما من راغبي الحصول على تلك الأختام والمحررات المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية خاصة شهادات الخبرة بعد إيهام ضحاياهم بأن المكتب لديه بروتوكول مع جامعة عين شمس على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر داخل المكتب على جهاز لاب توب، و200 شهادة خبرة تفيد حصول الدارس على دورات "إدارة الاعمال- التسويق- الموارد البشرية- إعداد القادة"، و85 شهادة مزورة منسوب صدورها إلى جامعة عين شمس تفيد بحصول الدارس على دورات لغة إنجليزية، و5 دفاتر إيصالات استلام المتهمة الأولى مبالغ مالية كبيرة من ضحاياها ومبلغ 4 آلاف جنيه و500 دولار.


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