هيفاء وهبي تحسم أنباء زواجها من مدير أعمالها الشاب

28 مارس 2019 - 07:13 م

بعد موجة من الجدل والأخبار المتضاربة، كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حقيقة زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري.

وردت هيفاء وهبي على هذه الشائعات لأول مرة منذ إثارتها عقب نشرها صورة برفقة مدير أعمالها أحدثت ضجة واسعة، مؤكدة أن ”الزواج خبر سعيد“، ولكنها لم تتزوج حتى الآن من أي شخص.

وأعربت عن استيائها من الشائعات التي تتردد حول علاقتها بمدير أعمالها، وزواجها منه على خلاف الحقيقة، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها.

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ قائلة: ”الزواج خبر سعيد!! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث!“.

وأضافت ”لكن ومن الآن وحتى يحصل ذلك، أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة، يعني ما تجوزت يعني مني مجوزة انفهمت ولا بعد ؟“.

واستطردت عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة: ”أطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك، واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين!!!“.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة التي نشرها محمد الوزيري، وهي تقف معه أمام المرآة، وعلقّ الوزيري: ”سألتها إن كان بوسعنا أن نفعلها، فقالت هيا بنا نفعلها، هي المرأة المناسبة!“.

ويشير تعليق محمد الوزيري على الصورة، إلى أنه تأكيد لعلاقته بهيفاء وهبي؛ فإمّا أنهما حبيبان فعلًا، وقرّرا الزّواج، وإما أنّهما يحضّران معًا لأعمال فنية كبيرة، خلال الأيام المُقبلة.

وفي أسفل صورة أخرى جمعتهما سويًّا، كتب محمد، ”حوتتي“ (في إشارة منه إلى البرج الفلكي لهيفاء وهو الحوت)، وردت هيفاء، بالتلميح ذاته فقالت: ”عقربي“ (في إشارة إلى برج العقرب وهو البرج الفلكي لمحمد).



