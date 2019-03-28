روسيا: أمريكا تمارس "الوقاحة"

28 مارس 2019 - 07:10 م

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، دعوة الولايات المتحدة لروسيا مغادرة فنزويلا، بالوقاحة التامة.

وقالت زاخاروفا عبر راديو "إيخو موسكو" الروسي: "ما معنى مغادرة؟ هل يجب أن تختفي السفارة؟ هل يجب أن يغادر السياح؟ هل يجب على شركات الطاقة إنهاء عقودها؟ ماذا يعني الرحيل؟ أن تدعو (أمريكا) روسيا لمغادرة فنزويلا فهذا تجاوز للحدود ووقاحة تامة".

وأضافت "أين تجري مثل هذه المناقشات؟ في قنوات التلغرام؟ لا أعرف، لم أر أي نقاش حول موضوع قواعدنا (في فنزويلا)".

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير الماضى، بعدما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.