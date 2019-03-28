  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:54 م
بحث متقدم
الدولار

سر عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

خاشقجي

بيان أممي بشأن تحقيقات مقتل خاشقجي

خالد الجندي

«اللي ميبقاش شيخ السلطان حياته وآخرته قطران»

نتنياهو على حدود غزة

نتنياهو: استعدوا لمعركة شاملة

أرشيفية

«هتتجوزني غصب عنك».. سيدة تخطف شابًا لإجباره على الزواج منها

تميم وسلمان

السعودية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من قطر

إعدام

كانا يمارسان الجنس.. المفتي يصدق على إعدام أب وابنته

الاهلى والزمالك

رسميًا.. 30 مشجعًا في مباراة الزمالك والأهلي

ريم البارودي

شماتة علنية من ريم البارودي على طلاق«سعد» و«الخشاب»

الداعية طلعت زهران

داعية سلفي: سعيد باحتلال «الجولان».. ليتهم يحرقونها

روسيا: أمريكا تمارس "الوقاحة"

عرب وعالم

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

وكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا وتركيا ترفعان التأشيرة عن فئات محددة

#

روسيا تعلن تشييد مركز لصيانة المروحيات فى مصنع حلوان

#

روسيا: "لم نقم بالمبادرة لكننا قادرون على حماية أنفسنا"

#

بالصور.. وصول أول طائرة من روسيا لمطار شرم الشيخ

أمريكا

روسيا

فنزويلا

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، دعوة الولايات المتحدة لروسيا مغادرة فنزويلا، بالوقاحة التامة.

وقالت زاخاروفا عبر راديو "إيخو موسكو" الروسي: "ما معنى مغادرة؟ هل يجب أن تختفي السفارة؟ هل يجب أن يغادر السياح؟ هل يجب على شركات الطاقة إنهاء عقودها؟ ماذا يعني الرحيل؟ أن تدعو (أمريكا) روسيا لمغادرة فنزويلا فهذا تجاوز للحدود ووقاحة تامة".

وأضافت "أين تجري مثل هذه المناقشات؟ في قنوات التلغرام؟ لا أعرف، لم أر أي نقاش حول موضوع قواعدنا (في فنزويلا)".

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير الماضى، بعدما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط حاصل على ثانوية عامة يعمل طبيبًا
» شرط ليفربول لرحيل «ماني» إلى ريال مدريد
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في القاهرة
» ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة الزمالك
» «ترامب» يطالب «أوبك» بخفض الأسعار
» بسبب كرة القدم.. ولي أمر يقتحم مدرسة ويطعن طالبًا
» فرنسا تطلق سراح صهر «بن علي»
» ماذا قال أسطورة ليفربول عن تراجع مستوى «صلاح»؟
» بالفيديو.. لحظة تفجير شاب منزل عائلته
» «ميسي» يتوج بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة
» السعودية تفرج عن 3 ناشطات محتجزات

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات