وفد أمني يصل غزة لبحث «التهدئة» مع إسرائيل

28 مارس 2019 - 07:09 م

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، قطاع غزة مساء اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون، بعد ساعات من مغادرته.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، لوكالة "الأناضول"، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن الوفد الأمني، وصل غزة "لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، لبحث التهدئة، مع إسرائيل".

وكان الوفد قد غادر القطاع بعد ظهر الخميس، عقب زيارة استمرت منذ الأربعاء.

وتأتي الزيارة بعد جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من غزة، سقط شمال مدينة تل أبيب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة آنذاك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة؛ وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

ومساء الاثنين، أعلنت "حماس" نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط جنوبي إسرائيل، على الحدود بين الجانبين.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.



