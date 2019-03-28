  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
الدولار

سر عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

خاشقجي

بيان أممي بشأن تحقيقات مقتل خاشقجي

خالد الجندي

«اللي ميبقاش شيخ السلطان حياته وآخرته قطران»

نتنياهو على حدود غزة

نتنياهو: استعدوا لمعركة شاملة

أرشيفية

«هتتجوزني غصب عنك».. سيدة تخطف شابًا لإجباره على الزواج منها

تميم وسلمان

السعودية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من قطر

إعدام

كانا يمارسان الجنس.. المفتي يصدق على إعدام أب وابنته

الاهلى والزمالك

رسميًا.. 30 مشجعًا في مباراة الزمالك والأهلي

ريم البارودي

شماتة علنية من ريم البارودي على طلاق«سعد» و«الخشاب»

الداعية طلعت زهران

داعية سلفي: سعيد باحتلال «الجولان».. ليتهم يحرقونها

وفد أمني يصل غزة لبحث «التهدئة» مع إسرائيل

الحياة السياسية

وفد أمني مصري في غزة
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الوفد الأمني المصري يغادر غزة

#

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

#

وفد مخابراتي يجتمع بالهيئة العليا لمسيرات «العودة» بغزة

إسرائيل

حماس

غزة

وفد امنى

التهدئة

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، قطاع غزة مساء اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون، بعد ساعات من مغادرته.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، لوكالة "الأناضول"، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن الوفد الأمني، وصل غزة "لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، لبحث التهدئة، مع إسرائيل".

وكان الوفد قد غادر القطاع بعد ظهر الخميس، عقب زيارة استمرت منذ الأربعاء.

وتأتي الزيارة بعد جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من غزة، سقط شمال مدينة تل أبيب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة آنذاك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة؛ وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

ومساء الاثنين، أعلنت "حماس" نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط جنوبي إسرائيل، على الحدود بين الجانبين.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط حاصل على ثانوية عامة يعمل طبيبًا
» شرط ليفربول لرحيل «ماني» إلى ريال مدريد
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في القاهرة
» ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة الزمالك
» «ترامب» يطالب «أوبك» بخفض الأسعار
» بسبب كرة القدم.. ولي أمر يقتحم مدرسة ويطعن طالبًا
» فرنسا تطلق سراح صهر «بن علي»
» ماذا قال أسطورة ليفربول عن تراجع مستوى «صلاح»؟
» بالفيديو.. لحظة تفجير شاب منزل عائلته
» «ميسي» يتوج بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة
» السعودية تفرج عن 3 ناشطات محتجزات

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات