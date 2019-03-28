«اللي ميبقاش شيخ السلطان حياته وآخرته قطران»

28 مارس 2019 - 07:06 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «هو عيب إنك تبقى شيخ السلطان؟ ده اللي ميبقاش شيخ السلطان، حياته قطران، وآخرته قطران، هو مين اللي عين السلطان عليك؟ ومين اللي اختاره ليك؟».

وأشار خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الخميس، إلى قول القرآن «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، موضحًا أن هذه الآية ستظل عنوانًا لانضباط الأمة.

وعقب: «يلا اتريقوا على الآية، وذلت ألسنتكم بكفر إذا أردتم أن تتهكموا على الآية، ستبقى تلك الآية عنوانًا للانضباط وعقد الأمة الذي لن ينفرط لتشويش المشوشين أو استفزاز المستفزين».











