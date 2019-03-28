«اللي ميبقاش شيخ السلطان حياته وآخرته قطران»

محمد فضل- متابعات
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «هو عيب إنك تبقى شيخ السلطان؟ ده اللي ميبقاش شيخ السلطان، حياته قطران، وآخرته قطران، هو مين اللي عين السلطان عليك؟ ومين اللي اختاره ليك؟».
وأشار خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الخميس، إلى قول القرآن «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، موضحًا أن هذه الآية ستظل عنوانًا لانضباط الأمة.
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