طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في القاهرة

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طائرة

هبوط

هبوط اضطراري

هبطت طائرة سعودية أقلعت من تونس وكانت متجهة إلى جدة، اضطراريا، اليوم الخميس، في مطار القاهرة الدولي.

واضطرت الطائرة التى كانت فى طريقها إلى جدة في السعودية، لإنقاذ حياة راكبة تونسية تعرضت لوعكة صحية، بشكل مفاجئ.

وتلقى برج المراقبة تلقى من قائد الطائرة السعودية رحلة 366 يطلب الهبوط في المطار، لتعرض راكبة تونسية لوعكة صحية شديدة.

وتم السماح للطائرة بالهبوط بموقع 12 داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للراكبة والكشف عليها.

ونقلت السيدة إلى مستشفى هليوبوليس، لتقديم الخدمات الطبية لها، وإنقاذ حياتها بسبب سوء حالتها الصحية.


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