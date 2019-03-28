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شكري يتوجه إلى تونس للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية

الحياة السياسية

سامح شكري
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فور انتهاء زيارته الجارية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يتوجه السيد سامح شكري، وزير الخارجية صباح غد، الجمعة، إلى تونس العاصمة؛ بهدف المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمُقرر عقده يوم غد الجمعة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب من المنتظر أن يشهد مُناقشة مسائل التعاون العربي المُشترك وسُبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المُختلفة، وذلك تحضيراً لانعقاد الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المُقررة في 31 مارس الجاري بتونس.



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