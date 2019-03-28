  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:16 ص
بحث متقدم
الشرطة البريطانية

إغلاق مسجد لندن المركزي بعد عملية طعن.. وهلع بين المسلمين

اعرض كوبري معلق

تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

سعيد حساسين

"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

أصدقاء "علاء عبد الفتاح" يوجهون له رسالة غامضة

إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" من قسم شرطة الدقي

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

"الاحتباس الحراري" يعمل على زيادة إنتشار الملاريا

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة مدوية عن الاحتباس الحراري

البنك المركزي

قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

احتجاجات في إيطاليا ضد "أوبر"

مخاوف واسعة من استحواذ «أوبر» على «كريم».. ما السبب؟

عصام سلطان

حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

وكالة العنبريين

بعد «العنبريين».. وكالات تاريخية فى «وش مدفع الإزالة»

سفير مصر في المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

آخر الأخبار

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بشأن محاكمة مرتكب مجزرة نيوزلندا

#

سفير مصر في بريطانيا يستقبل رموز الجالية المصرية

#

السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأفغاني

#

سفير مصر بكينيا يقدم أوراق اعتماده لدى «الأمم المتحدة» بنيروبي

قدم السفير طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بقصر باكنجهام، ليصبح السفير الـ27 لجمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة.

وقد نقل السفير طارق عادل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملكة، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار في العلاقات بين البلدين تحقيقاً لمصالح وتطلعات الشعبين.

وأكد السفير المصري بهذه المناسبة أنه سيعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال فترة عمله في لندن، واهتمامه بشكل خاص بجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر، للبناء على النجاح الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة اللذان يقعان ضمن أولويات الدولة المصرية.

وطلبت الملكة إليزابيث نقل تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن أطيب تمنياتها للسفير المصري بالنجاح في مهامه، وتطلع الجانب البريطاني لتطوير العلاقات المصرية البريطانية في شتى المجالات.

وقد تم تنظيم حفل استقبال في دار السكن المصرية في لندن بهذه المناسبة، حضره وزير الأمن الداخلي "بن والاس"، وعدد من المسئولين بالحكومة البريطانية، ورئيس المراسم الدبلوماسية البريطانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم، وعميد السلك الدبلوماسي في بريطانيا، بجانب سفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية، ورموز الجالية المصرية في بريطانيا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر
» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية
» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر
» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب
» عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية
» عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات
» سر المنطقة "سي" مقابل الاعتراف بالجولان
» «الإخوان والرئاسة».. "ولكنكم لا تحبون الناصحين"
» حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان
» الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير
» المكسيك.. رفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة