مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بإيران

28 مارس 2019 - 06:56 م

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بإيران، والتي أسفرت عن وفاة نحو 43 شخصاً.