«ترامب» يطالب «أوبك» بخفض الأسعار

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خالد الشرقاوي - وكالات

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ترامب: نأمل ألا تخفض السعودية و"أوبك" إنتاج النفط

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لزيادة ضخ النفط الخام في الأسواق العالمية لخفض الإنتاج.

يأتي ذلك بعد قرابة شهر من آخر تغريدة له، رفض حينها مستوى أسعار النفط، واصفا إياها بـ"المرتفعة"، وداعيا منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) إلى "الاسترخاء".

وغرد ترامب، على تويتر، الخميس، قائلا: "من المهم جدا أن تزيد أوبك تدفق النفط للسوق.. الأسواق العالمية هشة، وأسعار النفط مرتفعة للغاية.. شكرا لكم!"

وتباع أسعار العقود الآجلة لخام برنت في تعاملات الخميس، بمتوسط 66.79 دولار للبرميل، متراجعة بنسبة 0.70 بالمائة عن إغلاق الأربعاء.

وبدأت "أوبك+" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وأبدى الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة خلال 2018 و2019، تحفظه حيال مستوى أسعار النفط، داعيا المنظمة لإعطاء الحرية لكافة المنتجين لضخ الخام في الأسواق دون سقوف.



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