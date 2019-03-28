بسبب كرة القدم.. ولي أمر يقتحم مدرسة ويطعن طالبًا

28 مارس 2019 - 06:54 م

أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد مصطفى بهجت للتعليم الأساسي، بقرية النواورة، بمركز البداري، بطعنه غائرة في الظهر، حيث طعنه ولي أمر طالب وشقيقيه بسلاح أبيض، في أثناء وجوده في الفصل، بسبب خلاف على مباراة كرة قدم بين الطالبين، تم نقل الطالب إلى مستشفى البداري المركزي، وتحرر المحضر رقم 3218 إداري مركز البداري، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول محمود زكريا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيد مصطفى بهجت للتعليم الأساسي، بقرية النواورة، دائرة المركز، إلى مستشفى البداري المركزي مصاب بطعنة في الظهر من سلاح أبيض يبلغ عمقها نحو 2.5 سم، وكدمات بالوجه والجسد، على خلفية قيام "خ.م" ولي أمر زميله الطالب "أحمد. خ.م" باقتحام المدرسة والتعدي على الطالب بالضرب وإحداث إصابته بمساعدة شقيقيه "ا.م" و"س.م"، كما أصابوا "ح. ي" مدرس بالمدرسة، كان يقوم بتأمين بوابة الدخول والخروج.

فيما استدعى مدير المدرسة الشرطة، وتم نقل الطالب إلى مستشفى البداري المركزي.

وأفادت التحريات الأولية أن خلافات وقعت بالأمس بين الطالبين على لعب كرة القدم بالمدرسة، اشتبكا على أثرها في الشارع عقب خروجهما من المدرسة، واليوم دخل ولي أمر الطالب وشقيقيه المدرسة بالقوة واعتدوا على المدرس مسؤول الأمن، وطعنوا الطالب بسلاح أبيض في الظهر وأصابوه بكدمات في الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وتم إعداد تقرير طبي للطالب المصاب وجار العرض على النيابة.



