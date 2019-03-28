القنصلية العامة في ملبورن تستقبل الوفود المشاركة في مبادرة إحياء الجذور

28 مارس 2019 - 06:53 م

استقبلت القنصلية العامة المصرية في ملبورن الوفود الثلاثة المصرية واليونانية والقبرصية المشاركة في مبادرة إحياء الجذور برئاسة كل من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وتيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس 2019 للمشاركة في إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور Nostos Initiative بين مصر واليونان وقبرص.

واستضاف القنصل العام محمد فخري حفل عشاء بحضور السفير محمد خيرت سفير مصر في استراليا للوفود الثلاثة المشاركة في المبادرة، والتي تركز على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الثلاثة وبلاد المهجر وفي مقدمتها استراليا، حيث يتركز عدد كبير من جاليات الدول الثلاث؛ والثاني يقوم على تعزيز ارتباط شباب الجاليات الثلاث في بلاد المهجر ببلدانهم الأم، ودعم هويتهم الثقافية باعتبارهم سفراء لبلادهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.

وشهدت الزيارة أيضاً استضافة القنصلية العامة مائدة مستديرة ضمت ثلاثين شابا يمثلون شباب الجاليات الثلاث، حيث ناقش الشباب المشارك عددا من القضايا في مقدمتها تعزيز الانتماء والهوية الثقافية لشباب المهاجرين، وسبل تشجيع السياحة التي تمثل أحد أهم روافد النمو الاقتصادي للبلدان الثلاثة. كما قام الشباب ببلورة عدد من المبادرات لتعزيز مكافحة التغير المناخي والتلوث البيئي.

من ناحية أخرى، نظم القنصل العام لقاءً للوزيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها مع الشباب المصري المقيم في ملبورن، والذي سبق وأن شارك في الرحلات التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة لشباب المصريين في الخارج إلى مصر لتعزيز هويتهم الثقافية وانتمائهم للوطن، حيث كان اللقاء بمثابة فرصة للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب المصري المقيم في الخارج وربطه بوطنه الأم، وإبراز دور هؤلاء الشباب كسفراء لمصر في المجتمعات التي يعيشون فيها.

ونظمت القنصلية العامة كذلك لقاءً موسعا للوزيرة نبيلة مكرم مع كافة أعضاء الجالية، حيث أكدت على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج مهما بعدت المسافات. وقد ركز الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واستراليا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة الصادرات المصرية إلى استراليا، وزيادة السياحة الاسترالية الوافدة إلى مصر.



