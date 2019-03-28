  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:16 ص
بحث متقدم
الشرطة البريطانية

إغلاق مسجد لندن المركزي بعد عملية طعن.. وهلع بين المسلمين

اعرض كوبري معلق

تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

سعيد حساسين

"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

أصدقاء "علاء عبد الفتاح" يوجهون له رسالة غامضة

إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" من قسم شرطة الدقي

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

"الاحتباس الحراري" يعمل على زيادة إنتشار الملاريا

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة مدوية عن الاحتباس الحراري

البنك المركزي

قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

احتجاجات في إيطاليا ضد "أوبر"

مخاوف واسعة من استحواذ «أوبر» على «كريم».. ما السبب؟

عصام سلطان

حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

وكالة العنبريين

بعد «العنبريين».. وكالات تاريخية فى «وش مدفع الإزالة»

القنصلية العامة في ملبورن تستقبل الوفود المشاركة في مبادرة إحياء الجذور

آخر الأخبار

وزراة الخارجية
وزراة الخارجية

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

القنصلية الأمريكية في القدس تعلن نقل مهامها إلى السفارة

#

القادة العرب يغيبون عن قمة بيروت الاقتصادية

#

دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة

#

بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا

استقبلت القنصلية العامة المصرية في ملبورن الوفود الثلاثة المصرية واليونانية والقبرصية المشاركة في مبادرة إحياء الجذور برئاسة كل من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وتيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس 2019 للمشاركة في إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور Nostos Initiative بين مصر واليونان وقبرص.

واستضاف القنصل العام محمد فخري حفل عشاء بحضور السفير محمد خيرت سفير مصر في استراليا للوفود الثلاثة المشاركة في المبادرة، والتي تركز على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الثلاثة وبلاد المهجر وفي مقدمتها استراليا، حيث يتركز عدد كبير من جاليات الدول الثلاث؛ والثاني يقوم على تعزيز ارتباط شباب الجاليات الثلاث في بلاد المهجر ببلدانهم الأم، ودعم هويتهم الثقافية باعتبارهم سفراء لبلادهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.

وشهدت الزيارة أيضاً استضافة القنصلية العامة مائدة مستديرة ضمت ثلاثين شابا يمثلون شباب الجاليات الثلاث، حيث ناقش الشباب المشارك عددا من القضايا في مقدمتها تعزيز الانتماء والهوية الثقافية لشباب المهاجرين، وسبل تشجيع السياحة التي تمثل أحد أهم روافد النمو الاقتصادي للبلدان الثلاثة. كما قام الشباب ببلورة عدد من المبادرات لتعزيز مكافحة التغير المناخي والتلوث البيئي.

من ناحية أخرى، نظم القنصل العام لقاءً للوزيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها مع الشباب المصري المقيم في ملبورن، والذي سبق وأن شارك في الرحلات التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة لشباب المصريين في الخارج إلى مصر لتعزيز هويتهم الثقافية وانتمائهم للوطن، حيث كان اللقاء بمثابة فرصة للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب المصري المقيم في الخارج وربطه بوطنه الأم، وإبراز دور هؤلاء الشباب كسفراء لمصر في المجتمعات التي يعيشون فيها.

ونظمت القنصلية العامة كذلك لقاءً موسعا للوزيرة نبيلة مكرم مع كافة أعضاء الجالية، حيث أكدت على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج مهما بعدت المسافات. وقد ركز الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واستراليا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة الصادرات المصرية إلى استراليا، وزيادة السياحة الاسترالية الوافدة إلى مصر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر
» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية
» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر
» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب
» عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية
» عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات
» سر المنطقة "سي" مقابل الاعتراف بالجولان
» «الإخوان والرئاسة».. "ولكنكم لا تحبون الناصحين"
» حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان
» الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير
» المكسيك.. رفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة