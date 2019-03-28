نتنياهو: استعدوا لمعركة شاملة

28 مارس 2019 - 06:49 م

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قواته بالاستعداد لخوض معركة شاملة على قطاع غزة، وتعزيز قوات حرس الحدود.

وقال "نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إنه تفقد القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، وأضاف "أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة، وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق".

وتابع: "ليعلم جميع المواطنين، أننا لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق في غزة، فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى".