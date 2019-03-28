قافلة بيئية بأسيوط لرفع الوعي بين طلبة المدارس

28 مارس 2019 - 06:49 م

نظمت وزارة البيئة قافلة بيئية بمحافظة أسيوط وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع والانتشار بكافة أنحاء الوطن لتكثيف الوعي بالقضايا البيئة ومشاركة المواطنين بكافة فئاتهم في النهوض بمستوى البيئة.

يأتي ذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتنسيق مع النائب تادرس قلدس تادرس عضو مجلس النواب ونادي روتاري أسيوط وفرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وتستمر القافلة حتى 28 مارس.

بدأت فعاليات القافلة بمدينة أسيوط بمدرستي السلام الابتدائية والرعاية المتكاملة الابتدائية ومنطقة النورس المجاورة لحي الوليدية من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية تمثلت في ندوات للتوعية البيئية تحت عنوان البيئة والتنمية المستدامة ودور الطلاب في الحفاظ على البيئة.

كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية والثقافية لإعادة تدوير المخلفات وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الورقية والصلبة، والعمل على مفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للسعي في تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.



