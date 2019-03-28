فرنسا تطلق سراح صهر «بن علي»

28 مارس 2019 - 06:47 م

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم أنها أطلقت سراح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهم بتدليس وغسل الأموال.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية اليوم أن إطلاق سراح الطرابلسي جاء بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، مع الالتزام بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت السلطات التونسية طالبت فرنسا الأسبوع الماضي بالإبقاء على الطرابلسي رهن الاعتقال بعد أن تلقت بلاغا من مكتب الإنتربول يفيد باعتقاله.

يشار إلى إيقاف بلحسن الطرابلسي منذ أسبوعين في فرنسا بعد مغادرته كندا التي لجأ إليها بعد الثورة التونسية في يناير 2011.