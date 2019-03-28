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في إيطاليا.. تكريم إيناس عبد الدايم نموذجًا للمرأة العربية المبدعة

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الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

محمود أبو سعد

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في ختام دورته الرابعة التي تحمل عنوان " شهرزاد خارج القصر .. كيف غير حضور المرأة في الفضاء العام في اللغة والآداب والفنون "، كرم مهرجان اللغة والثقافة العربية الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في ميلانو الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة حيث اختارتها اللجنة المنظمة باعتبارها نموذجاً متميزاً للمرأة العربية المبدعة.

جاء ذلك  فى حضور السفير هشام بدر سفير مصر بايطاليا ، الدكتور ماريو جاتي رئيس الجامعة والسفير إيهاب ابو سريع قنصل مصر في ميلانو والدكتورة جيهان زكي مدير اكاديمية الفنون بروما وعدد من الشخصيات العامة والجاليات العربية .

من جانبها أهدت عبد الدايم التكريم إلى كل امرأة مصرية وعربية مؤكدة إن ريادة مصر وحضورها الاقليمى والدولي كان سبباً في لفت الأنظار إلى انجازات المرأة في المجتمعين المحلى والعربي حيث نجحت العديدات فى تحقيق النجاح بمختلف مجالات الحياة ، وقالت إن التكريمات والجوائز التي تحصل عليها المرأة العربية تمثل تقديراً للسيدات اللاتي حققن التغيير الايجابي في حياتهن الخاصة والعملية وهو ما ينعكس بالضرورة على مستقبل الوطن .

يذكر إن الدورة الرابعة من مهرجان اللغة والثقافة العربية تتواصل في الفترة من 28 حتى 30 مارس وتتضمن عدة فعاليات تعبر عن الحضارة العربية وتشمل معرضاً للكتاب وندوات ثقافية وأمسيات شعرية إلى جانب حفلات موسيقية .


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