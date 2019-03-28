مباحثات مصرية سنغافورية في مجال الموارد المائية

28 مارس 2019 - 06:40 م

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، اليوم الخميس ، ماساجوس دو الكفلى وزير البئية والموارد المائية السنغافوري، حيث تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الطابع المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون في مجالات البحوث والابتكارات المتعلقة بتنمية الموارد المائية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وتحلية مياه البحر .

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية والسياسات والاستراتيجيات التي تضمن حوكمة الإدارة المائية والتعاون فى نقل الخبرات وتكنولوجيا تنفية وتحلية المياه بين البلدين.

وكان الدكتور عبد العاطى قد زار معهد نيانغ للبيئة والموارد المائية الذي يعد احد أفضل مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البيئة والمياه عالميا للتعرف على منهجية واليات نقل الخبرات والابتكارات من نطاق التجارب الى التطبيق كن خلال حلول هندسية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.

كما قام الوزير أيضا في ختام زيارته بزيارة معهد كيوان يو للسياسات المائية العامة حيث تم التعرف على الخبرات السنغافورية واليات تعزيز فهم الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المياه والمساهمة في تحسينها والقيام بأبحاث مستقلة في شراكات مؤسسية وشراكات من شأنها التأثير على الخطاب الموجه فى قضايا المياه وأحداث تغيير في مفاهيم ادارتها.

كما زار الوزير أيضا عدد من الشركات المتخصصة حيث زار سيادته شركه ماين هارت والتى لها فرع في مصر والتي من المخطط توسيع فرعها في مصر ليكون مقر الشرق الأوسط ويعمل به حاليا 50 مهندس مصري يشاد لهم بالكفاءة العالية كما زار السيد الوزير شركة سمكورب للاستثمار حيث وجه سيادته الدعوة للشركة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء منطقه صناعية هناك.

وفى نهاية تلك الزيارات أعرب السيد الوزير عن سعادته لما رآه من خبرات وابتكارات تكنولوجية متقدمة ومتنوعة يمكن أن تخدم قضايا المياه من خلال التعاون مع الدول التي تعانى ندرة ومحدودية في الموارد المائية والتي تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية العنيفة التي يشهدها العالم.

هذا وقد وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدعوة وزير البيئة والموارد المائية والشركات المتخصصة والمعاهد التكنولوجيا للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية المقرر انعقاده في أكتوبر 2019 وتم قبول الدعوة.