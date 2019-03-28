  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:17 ص
بحث متقدم
الشرطة البريطانية

إغلاق مسجد لندن المركزي بعد عملية طعن.. وهلع بين المسلمين

اعرض كوبري معلق

تفاصيل انشاء أعرض كوبري على النيل ومسجل بموسوعة جينيس

سعيد حساسين

"حساسين" يكشف كواليس ما دار بينه وبين رئيس الزمالك

أصدقاء "علاء عبد الفتاح" يوجهون له رسالة غامضة

إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" من قسم شرطة الدقي

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن سعر الدولار

"الاحتباس الحراري" يعمل على زيادة إنتشار الملاريا

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة مدوية عن الاحتباس الحراري

البنك المركزي

قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك

احتجاجات في إيطاليا ضد "أوبر"

مخاوف واسعة من استحواذ «أوبر» على «كريم».. ما السبب؟

عصام سلطان

حقيقة وفاة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

وكالة العنبريين

بعد «العنبريين».. وكالات تاريخية فى «وش مدفع الإزالة»

مباحثات مصرية سنغافورية في مجال الموارد المائية

آخر الأخبار

سنغافورة
سنغافورة

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

ممثلو 12 شركة روسية يبحثون التعاون مع مصر في "أمن المعلومات"

#

خبير مائي: 3 حلول لمواجهة التحديات المائية في مصر

#

خبر سار من "الري" عن الموارد المائية

#

وزير الرى للرئيس: "أنت بطل"

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، اليوم الخميس ، ماساجوس دو الكفلى وزير البئية والموارد المائية السنغافوري، حيث تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الطابع المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون في مجالات البحوث والابتكارات المتعلقة بتنمية الموارد المائية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وتحلية مياه البحر .

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية والسياسات والاستراتيجيات التي تضمن حوكمة الإدارة المائية والتعاون فى نقل الخبرات وتكنولوجيا تنفية وتحلية المياه بين البلدين.

وكان الدكتور عبد العاطى قد زار معهد نيانغ للبيئة والموارد المائية الذي يعد احد أفضل مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البيئة والمياه عالميا للتعرف على منهجية واليات نقل الخبرات والابتكارات من نطاق التجارب الى التطبيق كن خلال حلول هندسية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.

كما قام الوزير أيضا في ختام زيارته بزيارة معهد كيوان يو للسياسات المائية العامة حيث تم التعرف على الخبرات السنغافورية واليات تعزيز فهم الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المياه والمساهمة في تحسينها والقيام بأبحاث مستقلة في شراكات مؤسسية وشراكات من شأنها التأثير على الخطاب الموجه فى قضايا المياه وأحداث تغيير في مفاهيم ادارتها.

كما زار الوزير أيضا عدد من الشركات المتخصصة حيث زار سيادته شركه ماين هارت والتى لها فرع في مصر والتي من المخطط توسيع فرعها في مصر ليكون مقر الشرق الأوسط ويعمل به حاليا 50 مهندس مصري يشاد لهم بالكفاءة العالية كما زار السيد الوزير شركة سمكورب للاستثمار حيث وجه سيادته الدعوة للشركة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء منطقه صناعية هناك.

وفى نهاية تلك الزيارات أعرب السيد الوزير عن سعادته لما رآه من خبرات وابتكارات تكنولوجية متقدمة ومتنوعة يمكن أن تخدم قضايا المياه من خلال التعاون مع الدول التي تعانى ندرة ومحدودية في الموارد المائية والتي تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية العنيفة التي يشهدها العالم.

هذا وقد وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدعوة وزير البيئة والموارد المائية والشركات المتخصصة والمعاهد التكنولوجيا للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية المقرر انعقاده في أكتوبر 2019 وتم قبول الدعوة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة غير مستقر
» شاهد: فضيحة مدوية أمام مدرسة بنات بالشرقية
» تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر
» أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب
» عم أحد ضحايا الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية
» عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات
» سر المنطقة "سي" مقابل الاعتراف بالجولان
» «الإخوان والرئاسة».. "ولكنكم لا تحبون الناصحين"
» حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان
» الكويت.. إغلاق حديقة للحيوانات لهذا السبب الخطير
» المكسيك.. رفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة