«هتتجوزني غصب عنك».. سيدة تخطف شابًا لإجباره على الزواج منها

28 مارس 2019 - 06:35 م

أقدمت سيدة، على اختطاف شاب بالاشتراك مع أربعة رجال آخرين وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة انتقاما لعاطفتها، بعدما تراجع عن وعده لها بالزواج.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على السيدة ، التي اعترفت بارتكابها الجريمة ، حيث قالت فى التحقيقات إنها ارتبطت بأحد الأشخاص منذ فترة واتفقا على الزواج لكن فوجئت بحبيبها يخلف وعده لها ويتهرب منها فقررت الانتقام منه لكن بطريقتها ، بحسب موقع صدى البلد .

وأضافت المتهمة أنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة لكن حبيبها رفض الرد عليها، حتى اختمرت فى ذهنها فكرة اختطافه والثأر لمشاعرها فاستعانت بـ 4 متهمين آخرين لاستدراجه واختطافه.

وأوضحت أنه عقب إقناع حبيبها من قبل المتهمين بالحضور بزعم علاجه من السحر والشعوذة، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتم اقتياده إلى إحدى الشقق وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.



