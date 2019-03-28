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«ميسي» يتوج بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة

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ميسي

برشلونة

المصريون

توج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة اليوم الخميس، لتنضم إلى قائمة جوائز وألقاب أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وفاز هدف ليونيل ميسي في مرمى خيتافي ببطولة كأس ملك إسبانيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، موسم 2006-2007، بجائزة أفضل هدف في تاريخ النادي الكتالوني وفقا لتصويت جماهير النادي، الذي شارك فيه 500.000 شخص حول العالم.

هدف ميسي في مرمى خيتافي جاء بعد انطلاقة رائعة من وسط ميدان برشلونة، ليراوغ 5 لاعبين من لاعبي خيتافي، ومن ثم أنهاها في الشباك.

وجاء هدف ميسي في مرمى أتلتك بلباو موسم 2015-2016، في نهائي كأس السوبر الإسباني في المركز الثاني، فيما حل ثالثا هدف ميسي أيضا في مرمى ريال مدريد موسم 2010-2011، بينما جاء هدف سيرجيو روبرتو في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 في المركز الرابع.



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