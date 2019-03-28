السعودية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من قطر

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وصل أحمد بن عبد الله، رئيس مجلس الشورى القطري على رأس وفد رسمي إلى مدينة جدة السعودية ظهر اليوم الخميس.

وكان في استقبال الوفد القطري لدى وصوله مطار جدة الدولي، كل من محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى السعودي، وعلام الكندري الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي، وعلي بن ناصر بن حمد المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى العماني.

?وأشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن رئيس مجلس الشورى القطري وصل إلى مدينة جدة السعودية، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشارك وفد من مجلس الشورى القطري في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس الأول، الثلاثاء، بمدينة جدة، وهدف الاجتماع إلى التحضير لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.


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