كانا يمارسان الجنس.. المفتي يصدق على إعدام أب وابنته

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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار مختار محمد ماضي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، قرارًا بالتصديق على قرار، مفتي الجمهورية، بمعاقبة ربة منزل ووالدها بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 256 جنايات الحسينية لسنة 2018، بقتل طفلة عم الفتاة بعدما شاهدتهما الصغيرة في وضع مُخل يمارسان علاقة مُحرمة بينهما بجزيرة «عليوة» التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 17 ديسمبر الماضي، بورود بلاغًا باختفاء الطفلة «دنيا عبده» 3 سنوات، من جزيرة «عليوة» التابعة لدائرة مركز الحسينية، والعثور عليها جثة هامدة بعد 8 ساعات من اختفائها، حيث تبين سرقة قرطها الذهبي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة عم الطفلة، وتُدعى «أسماء.م.م» 20 عامًا، وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية بأنها كانت تقذف الطيور بالحجارة فأصابت الطفلة بدون قصد، ما أسفر عن وفاتها في الحال، إلا أنها خشيت أن يكتشف أمرها الأهل فأخذت القرط الذهبي من أذن الطفلة وألقته في مجاري الحمام.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن وفاة الطفلة نتيجة إصابة تعرضت لها خلف أذنها، وبمواجهة المتهمة اعترفت بقيام والدها بقتلها خنقًا بعدما شاهدتهما الطفلة في وضع مُخل يمارسان علاقة مُحرمة.

وتم ضبط المتهمان وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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