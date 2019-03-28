«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

28 مارس 2019 - 06:00 م

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك، بعد غدٍ، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وعلي معلول، وسعد سمير، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعمرو السولية، وناصر ماهر، ومحمد هاني، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصالح جمعة، ووليد أزارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، وجونيور أجاي، وجيرالدو، وباسم علي، ومحمد شريف.