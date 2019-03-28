"هاري كين" يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

28 مارس 2019 - 05:57 م

أبدى هاري كين، مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، سعادته الغامرة، بعد حصوله على وسام الأمبراطورية الإنجليزية «MBE ».

وكتب هاري كين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» مساء اليوم الخميس:"شرف حقيقي، يوم مليئ بالفخر بالنسبة لي ولعائلتي، شكرًا لزملائي في المنتخب الإنجليزي والجهاز الفني".

وتقلد كين وسام الإمبراطورية الإنجليزية، من أمير إنجلترا، تقديرا لخدماته في كرة القدم الإنجليزية، وفوزه بالحذاء الذهبي كهدافًا لكأس العالم روسيا 2018، وقيادته لمنتخب الأسود الثلاثة للصعود إلى نصف نهائي البطولة الأعظم في العالم.

ويعد هاري كين ثاني المكرمين من أمير إنجلترا، بعد مدربه في المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت الذي فاز بجائزة (OBE )، نظرًا لجهوده مع المنتخب.

ويستعد توتنهام لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.