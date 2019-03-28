"التعليم": مستمرون في خطتنا للمنظومة الإلكترونية

28 مارس 2019 - 05:53 م

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد امتحانات الصف الأول الثانوي أو تحديد الآلية التي سيجرى بها امتحان نهاية العام.

وقالت الوزارة، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات ونظام التصحيح المتطور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبَل الوزارة، وإنه لا حديث الآن إلا عن استكمال خطة الاختبارات التدريبية لأبنائنا الطلاب على شكل الأسئلة الجديد، وتهيب الوزارة أبنائنا الطلاب الاستفادة القصوى بكل فرصة للتدريب على التابلت.

وشددت على أن الصف الأول الثانوي هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات في المجموع التراكمي.

وأوضحت أنه سيتم إعلان كافة "النتائج التي وصلنا إليها في التجربة الأخيرة بشكل دقيق جدا قريبا"، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الخميس 28 مارس الجاري.

وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أننا نضع نصب أعيننا مصلحتهم والعمل عليها ليلا ونهارا.