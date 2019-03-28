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«100 مليون صحة»: فحص أكثر من 45 مليون مواطن

الحياة السياسية

100 مليون صحة
100 مليون صحة

خالد الشرقاوي - متابعات

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قال جلال الشيشني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة: إنه تم فحص 14.5 مليون مواطن من أصل 23 مليون خلال المرحلة الثالثة والأخيرة، مشيرًا إلى أن الحملة نجحت في فحص أكثر من 45 مليون مواطن منذ بدايتها.

وأضاف خلال حديثه لفضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الحملة أكثر مما كان متوقعًا، لافتًا إلى أنه يمكن التواصل مع الحملة من خلال الخط الساخن (153315) وهناك استعداد للذهاب لأماكن التجمعات السكانية والعمالية.



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