الإعدام لقاتل شقيقة عمدة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار مختار ماضي، قرارًا بالتصديق على قرار مفتي الجمهورية، بمعاقبة عاطلًا بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 14551 جنايات الحسينية لسنة 2018، بقتل شقيقة عمدة قرية «الإخيوة» التابعة لمركز الحسينية، بعدما أقدم على تهشيم رأس المجني عليها وسرقة هاتفها المحمول، حيث وجه لها عدة طعنات بقطع زجاج.

تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 10 أبريل الماضي، عندما عُثر على جثة «منى.خ.ص» 50 عامًا، ربة منزل، شقيقة عمدة قرية «الإخيوة»، مذبوحة داخل منزلها بالقرية التابعة لدائرة مركز الحسينية.

وتبين أن المجني عليها تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها منذ 10 سنوات، حيث سافر نجلها للخارج، فيما تزوجت إحدى نجلتيها والأخرى تدرس بجامعة الزقازيق.

التحريات أكدت على أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو «أحمد ع إ» 47 عامًا، مُقيم بالصالحية القديمة، وأنه أقدم على تهشيم رأس المجني عليها وسرقة هاتفها المحمول، بعدما وجه لها عدة طعنات بقطع زجاج وأصابها بجرح ذبحي برقبتها.

وتم ضُبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.