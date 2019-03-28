قصف إسرائيلي على شمال غزة

28 مارس 2019 - 04:12 م

قصفت طائرة إسرائيلية، اليوم الخميس، منطقة شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، فيما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "الأناضول"، عبر مراسلها، بأن الطائرة قصفت هدفا، شرقي بلدة جباليا، تواجد فيها مجموعة شبان من مطلقي البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب، وصل وكالة الأناضول، إن طائرة عسكرية "أغارت على خلية مخربين كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من شمالي قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

ويطلق ناشطون فلسطينيون بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس 2018.

ويشارك فلسطينيون، في فعاليات المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.